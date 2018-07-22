Эр-Рияд и Ямал могут сотрудничать в газовом секторе, считает посол России

САЛЕХАРД, 22 июл — РИА Новости. Саудовская Аравия могла бы в формате государственно-частного партнерства сотрудничать с Ямало-Ненецким автономным округом в газовом секторе, считает посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

В воскресенье в Салехарде прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с чрезвычайными и полномочными послами РФ.

"Саудовцы сейчас, насколько мне известно, ищут альтернативу энергетического сотрудничества… Складывается ситуация, когда идет сложение нескольких продуктивных факторов. Фактора развития двухсторонних отношений, заинтересованность развивать свой газовый сектор, наличие уникальных возможностей здесь, в России, в частности, как Ямал-СПГ", — сказал Козлов на встрече.

"Мне кажется, сейчас самый момент подумать над тем, чтобы в форме государственно-частного партнерства попробовать подойти к дальнейшим стадиям освоения газовых месторождений и развития инфраструктуры на Ямале", — добавил посол.

По его словам, Саудовская Аравия вложила порядка 2 миллиардов долларов, при этом зарезервировано за Россией около 10 миллиардов долларов.

"Думаю, это обязательно будет реализовано", — ответил на предложение посла Артюхов, отметив, что запланированный на ближайшее время с Саудовской Аравией проект станет "первенцем" и может "потянуть" за собой и другие проекты.

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