Структура акционеров "Роснефти" не изменится, заявил Сечин

МАГАДАН, 22 июл — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не ожидает изменений в структуре акционеров компании, об этом он заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк "Роснефть" выплатит Шредеру $600 тысяч как председателю совета директоров "На этом этапе, как мне представляется, структура акционеров сформирована. Как мне представляется, новых изменений не должно быть", — сказал Сечин.

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

В начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли "Роснефти" в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум QHG, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций "Роснефти", Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.