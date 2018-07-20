Россия продлила продэмбарго до конца 2019 года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство РФ оформило своим постановлением продление до конца 2019 года действия продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

В середине июля президент РФ Владимир Путин продлил на этот период действие указа о продуктовом эмбарго. Тогда кабмину было поручено осуществление мер, необходимых для реализации указа.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли заявлял о необходимости рассмотрения вопроса о продлении на 2019 год ответных ограничительных мер в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, учитывая ранее принятые решения в Евросоюзе и некоторых других странах.

Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.