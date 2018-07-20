МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 23 июля ограничивает поставки продукции белорусского производителя мяса ООО "Славинпродукт" из-за обнаруженных в его говядине бактерий кишечной палочки, следует из опубликованных на сайте российского ведомства документов.

В середине июня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий, в числе которых был и "Славинпродукт". Тогда в его говядине нашли не только кишечную палочку, но и антибиотики тетрациклиновой группы.

"Россельхознадзор с 23 июля 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ООО "Славинпродукт" — повторное выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки. — Прим. ред.) в говядине (два случая)", — говорится в документе.

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного контроля в отношении ряда белорусских компаний за нарушение требований ЕАЭС и РФ. Среди них — ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" — за метаболиты нитрофуранов в мясе птицы, КПУП "Мозырские молочные продукты" — за кишечную палочку в твороге, Солигорский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" — за нитраты в питьевом молоке.