Помпео обвинил Северную Корею в контрабанде нефтепродуктов

ООН, 20 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР занимается контрабандой нефтепродуктов и угля в обход санкций ООН.
По его словам, это в основном происходит путем перекачки с судна на судно.
В этой связи Помпео напомнил, что страны-члены ООН обязались предотвращать подобную деятельность.
"Мы должны также заняться другими способами обхода санкций, включая контрабанду угля морем, контрабанду через наземную границу и присутствие северокорейских рабочих в некоторых странах", — сказал Помпео журналистам.