В Японии попробуют избежать американских пошлин на автомобили

ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Токио попробует избежать американских пошлин на японские автомобили, разъясняя США пользу от них для экономики этой страны, заявил в пятницу вечером премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио.

"Японские автомобили приносят большую пользу американской экономике. Разъясняя это США, мы и впредь будем упорно добиваться того, чтобы избежать торговых ограничений", — заявил премьер.

По его словам, "экспорт японских автомобилей никогда не угрожал безопасности США". Вопрос об этом на пресс-конференции возник в связи с тем, что, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп распорядился провести расследование, призванное выяснить, угрожает ли импорт иностранных автомобилей национальной безопасности США.