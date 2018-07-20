Медведев: финансирование противопожарных мероприятий в регионах возросло

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Финансирование противопожарных мероприятий в регионах в текущем году увеличено до 6 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Следующая проблема — это охран лесов от пожаров. Самое важное — научиться по возможности такие бедствия предотвращать. Для этого мы принимаем системные меры, существенно увеличено финансирование противопожарных мероприятий в регионах, в этом году до 6 миллиардов рублей, это приблизительно на 40% больше, чем в 2017 году", — сказал Медведев на совещании по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины.

"Деньги причем должны идти не только на тушение пожаров, но и на автопатрулирование территорий", — добавил он.

По его словам, власти готовы рассмотреть дополнительное финансирование для обеспечения регионов необходимой спецтехникой. "Создан федеральный штаб по координации деятельности по тушению пожаров, во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника, оборудование и снаряжение для того, чтобы предупреждать и тушить пожары. Можно подумать о выделении дополнительных средств по этому направлению", — подчеркнул он.

Для более четкого и эффективного определения очагов пожаров в лесах необходимо также развивать малую авиацию, считает глава кабмина. Он также предложил обсудить возможные варианты такого развития.