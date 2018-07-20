На Тамбовщине потратят 3,1 млрд рублей в 2018 году на дорожные объекты

ТАМБОВ, 20 июл — РИА Новости. Тамбовская область выделит 3,1 миллиарда рублей бюджетных средств в 2018 году по госпрограмме на ремонт, реконструкцию и строительство объектов транспортной системы и дорожного хозяйства региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Большое внимание уделяется проблеме реконструкции автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования", — приводит пресс-служба слова начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Альберта Чурилова.
Так, в 2018 году будет проведена реконструкция автодороги "Каспий"-Селезни-Сосновка-Дегтянка-Новая Слобода и реконструкция дороги "Токаревка-Семеновка" — Гладышево.
"Создание условий для решения дорожной проблемы губернатор Александр Никитин назвал одним из десяти приоритетов работы региональной власти на 2018 год. Для исправления неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры в регионе он призвал использовать новые подходы, которые строятся на борьбе с коррупцией и ужесточении контроля за работой подрядных дорожных организаций, в том числе, за счет общественного контроля", — сказал представитель пресс-службы.
В целом объем Дорожного фонда Тамбовской области в этом году составляет 4,9 миллиарда рублей, которые распределены по четырем госпрограммам.