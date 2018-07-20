Стали известны сроки проведения следующего инвестфорума в Сочи

СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Российский инвестиционный форум (РИФ) пройдет в Сочи 14-15 февраля, традиционно на нем будут обсуждаться экономические вопросы, взаимоотношения с регионами, новые национальные цели и задачи, которые стоят перед страной, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Определена дата его (форума – ред.) проведения — это 14-15 февраля 2019 года, место проведения традиционно — медиацентр. Все демонстрируют готовность к проведению форума. Я уверен, он пройдет на таком же высоком и достойном уровне и будет интересен для всех участников… Будут обсуждаться традиционно экономические вопросы, взаимоотношения с регионами. Перед страной стоят новые национальные цели и задачи, которые станут предметом обсуждения на предстоящем форуме с участием представителей органов власти, бизнеса", — заявил Козак, который возглавляет оргкомитет форума.

"Пока цифр никаких нет. Это первое организационные заседание, выданы поручения по подготовке плана мероприятий, будет запущена процедура приглашения участников форума, процедура содержательного наполнения форума. Это все впереди, к сентябрю мы будем иметь все эти параметры в дорожной карте", — добавил Козак.

Он уточнил, что оператором предстоящего форума будет фонд Росконгресс, продемонстрировавший свою эффективность при подготовке и проведении предыдущего форума.

Российский инвестиционный форум (РИФ) является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Второй РИФ состоялся в Сочи 15-18 февраля 2018 года.