Эксперт оценил идею создания альтернативной организации на базе ОПЕК+

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ряду стран ОПЕК создание альтернативной организации на базе сложившегося альянса ОПЕК+ будет невыгодно и, вероятно, они откажутся от этого, чтобы не подрывать роль ОПЕК в процессе принятия будущих решений, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Актуальность нынешнего соглашения тает на глазах — добыча в Иране и, возможно, Венесуэле, будет падать, в то время как другим участникам придется нарастить добычу, чтобы избежать дефицита на рынке. В какой-то момент это может привести к фактическому прекращению действия соглашения. Именно поэтому необходимо институционализировать ОПЕК+… Это поможет России и ОПЕК вести эффективный диалог в будущем, и вернуться к вопросу ограничения добычи, когда это будет вновь необходимо", — сказал РИА Новости Маринченко.
В то же время, эксперт отметил, что в результате создания полноценной новой организации на базе ОПЕК+ роль самой ОПЕК может снизиться. Роль же РФ и Саудовской Аравии как крупнейших производителей нефти, напротив, вырастет. При этом они, вероятно, попытаются уйти от принципа ОПЕК "одна страна — один голос".
Маринченко считает, что согласие всех стран венской сделки на вступление в новую организацию, в конечном итоге, будет зависеть от предложенных условий. "Некоторые страны ОПЕК, вероятно, откажутся, чтобы не подрывать роль ОПЕК в процессе принятия решений", — резюмирует он.