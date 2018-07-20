Эксперт оценил идею создания альтернативной организации на базе ОПЕК+

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ряду стран ОПЕК создание альтернативной организации на базе сложившегося альянса ОПЕК+ будет невыгодно и, вероятно, они откажутся от этого, чтобы не подрывать роль ОПЕК в процессе принятия будущих решений, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее в июле министр энергетики России Александр Новак сообщал, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность принятия документа, который бы институционализировал сложившиеся между ними взаимоотношения для бессрочного сотрудничества, начиная с 2019 года.

"Актуальность нынешнего соглашения тает на глазах — добыча в Иране и, возможно, Венесуэле, будет падать, в то время как другим участникам придется нарастить добычу, чтобы избежать дефицита на рынке. В какой-то момент это может привести к фактическому прекращению действия соглашения. Именно поэтому необходимо институционализировать ОПЕК+… Это поможет России и ОПЕК вести эффективный диалог в будущем, и вернуться к вопросу ограничения добычи, когда это будет вновь необходимо", — сказал РИА Новости Маринченко.

В то же время, эксперт отметил, что в результате создания полноценной новой организации на базе ОПЕК+ роль самой ОПЕК может снизиться. Роль же РФ и Саудовской Аравии как крупнейших производителей нефти, напротив, вырастет. При этом они, вероятно, попытаются уйти от принципа ОПЕК "одна страна — один голос".

"В этом есть некая логика. Однако о конкретных очертаниях новой организации пока говорить рано — возможно, она и вовсе не появится. Более маленьким членам ОПЕК создание альтернативной организации будет невыгодно, они будут настаивать на необходимости сохранения приверженности ОПЕК как главному институту", — говорит эксперт.

Маринченко считает, что согласие всех стран венской сделки на вступление в новую организацию, в конечном итоге, будет зависеть от предложенных условий. "Некоторые страны ОПЕК, вероятно, откажутся, чтобы не подрывать роль ОПЕК в процессе принятия решений", — резюмирует он.