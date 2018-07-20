На Вологодчине построят деревообрабатывающее предприятие за 1,2 млрд рублей

ВОЛОГДА, 20 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Новое предприятие по производству из древесины CLT-панелей построят до 2019 года в Вологодской области, сообщил РИА Новости в пятницу губернатор Олег Кувшинников.

CLT-панели — современный экологически чистый строительный материал, представляющий собой перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород. Материал обладает высокими огнестойкими характеристиками, коэффициентом шумо- и теплоизоляции. Современная технология строительства уже зарекомендовала себя в Европе, США и Японии и только начинает внедряться в России.

По словам главы региона, решение о строительстве в регионе современного деревообрабатывающего предприятия было принято в мае текущего года на встрече с руководством корпорации АФК "Система", которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Планируется, что проект будет реализован до 2019 года, а общий объем инвестиций составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. После выхода комбината на проектную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тысячи кубометров CLT-панелей", — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что на предприятии будут созданы порядка шестидесяти новых рабочих мест, а бюджетный эффект от реализации проекта оценивается в 423 миллиона рублей, 274 из которых получит региональный бюджет.

"Реализация проекта будет способствовать развитию моногорода Сокол. Создание нового современного производства будет содействовать решению вопросов занятости и трудоустройства населения, а также позволит получить дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Это будет уникальное предприятие, первый в своем роде завод России", — сказал глава региона.