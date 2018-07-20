Эксперт рассказал, какие возможности открывает торговая война Китая и США

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Торговая война Китая и США открывает новые возможности для расширения торгового сотрудничества между Россией и КНР, считает заместитель председателя Китайского общества исследования проблем ВТО, бывший директор Института исследований министерства коммерции Китая Хо Цзяньго.

"Если говорить о том, как сложившаяся ситуация (торгового противостояния Китая и США. – Прим. ред.) может отразиться на российско-китайских отношениях, то, на мой взгляд, нынешние условия могут предоставить новые возможности Москве и Пекину расширить сотрудничество и нарастить торговлю", — сказал эксперт в ходе дискуссии, организованной на площадке Всекитайской ассоциации журналистов.

По его словам, две страны имеют шанс еще больше активизировать торговлю, особенно в свете того, что Китай недавно заявил о намерении снизить таможенные тарифы для соседних стран на некоторые виды сельскохозйственных товаров.

"Таким образом, двусторонняя торговля РФ и КНР может постепенно нарастать, как и разнообразие сфер сотрудничества", — добавил Хо Цзяньго.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На прошлой неделе власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая назвало действия США неприемлемыми. Пекин подал соответствующий иск в ВТО.