Выплаты вкладчикам Тагилбанка и ЮРБ начнутся не позднее 3 августа

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий нижнетагильского "Тагилбанка" и "Южного регионального банка" (ЮРБ, город Ростов-на-Дону) начнутся не позднее 3 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 3 августа 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 20 июля отозвал лицензии у Тагилбанка и "Южного регионального банка".

Как отмечал ЦБ, деятельность Тагилбанка на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, в рамках осуществления надзорных мероприятий регулятором установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Деятельность ЮРБ на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Тагилбанк" на 1 июля занимал 409-е место в банковской системе РФ, ЮРБ — 487-е место.