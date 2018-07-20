Центробанк отозвал лицензию у "Южного регионального банка"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Южного регионального банка" (ЮРБ, город Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.

Деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности кредитной организации установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. "В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ООО "ЮРБ" лицензии на осуществление банковских операций", — отмечает регулятор.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "O Центральном банке РФ". В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, ЮРБ на 1 июля занимал 487-е место в банковской системе РФ.