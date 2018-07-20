Банк России отозвал лицензию у "Тагилбанка"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банк России с 20 июля отозвал лицензию у "Тагилбанка", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Тагилбанк" АО "Тагилбанк", — говорится в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 421-е место в банковской системе РФ.