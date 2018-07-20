МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который вводит процедуру реструктуризации долгов при банкротстве юридических лиц.

Документ направлен на расширение практики применения реабилитационных механизмов в отношении юрлиц путем введения новой процедуры — реструктуризации долгов. На рассмотрение Госдумы его планируется вынести 24 июля, сообщили РИА Новости в комитете.

Сейчас должники не рассматривают процедуру банкротства как способ решения своих финансовых проблем. Большинство дел о банкротстве возбуждается по заявлениям кредиторов и тогда, когда исчерпаны все другие меры по взысканию задолженности, и имущество должника практически в полном объеме реализовано в ходе исполнительного производства.

Законопроект предусматривает возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд не только заявления о признании должника банкротом, но и заявления о введении процедуры реструктуризации долгов, по результатам рассмотрения которого в отношении должника не может быть введено конкурсное производство. Данное нововведение направлено на то, чтобы должники чаще использовали предлагаемую законопроектом процедуру.

Но если из отзыва должника с приложением отчета о его финансовом состоянии очевидна невозможность восстановления его платежеспособности, то по результатам рассмотрения судом заявления о признании должника банкротом в его отношении может быть открыто конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.

Изменения ко второму чтению

Должник или другие уполномоченные лица обязаны предложить план реструктуризации долгов, который может предусматривать различные варианты управления должником в ходе процедуры реструктуризации долгов. Срок реализации плана не может превышать четырех лет со дня утверждения его судом, но по решению собрания кредиторов он может быть продлен максимум на четыре года.

В случае необходимости принятия срочных временных мер по обеспечению сохранности имущества должника арбитражный управляющий будет вправе направить в арбитражный суд ходатайство о запрете на распоряжение имуществом. Причем запрет возможен в отношении имущества как должника, так и контролирующих его лиц, имущества иных лиц, в отношении которых должник или контролирующие его лица являются контролирующими, а также имущества контрагентов должника.

Отмена такого запрета возможна при предоставлении суду доказательств отсутствия условий для его введения или при наличии иных предусмотренных процессуальным законодательством условий.

Арбитражный управляющий не будет нести ответственности за убытки, причиненные из-за введения такого запрета, за исключением случаев, когда он действовал с намерением причинить вред лицу, в отношении которого был установлен запрет, или, "действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности, должен был знать об отсутствии оснований для установления такого запрета".

Запрет на распоряжение имуществом не распространяется на исполнение должником обязательств, вытекающих из отношений, основанных на административном или ином властном подчинении, в том числе обязательств во исполнение актов госорганов, вынесенных в пределах их полномочий.

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего удваивается до 20 миллионов рублей в год. Одновременно уточняются нормы, связанные с финансированием деятельности арбитражного управляющего.

Размер фиксированной части за проведение процедуры наблюдения составит 400 тысяч рублей, за финансовое оздоровление или конкурсное производство — 1 миллион рублей, внешнее управление — 2 миллиона рублей, реструктуризацию задолженности и реализацию имущества должника-физлица — 25 тысяч рублей, реструктуризацию долгов — 1 миллион рублей (с возложением на антикризисного управляющего полномочий руководителя и иных органов управления должника — 2 миллиона рублей).

Если совокупный размер требований кредиторов составляет менее 50 миллионов рублей, размер фиксированной части денежной суммы устанавливается правительством РФ.