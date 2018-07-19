Нижегородские власти хотят создать с РЭЦ собственные программы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Правительство Нижегородской области рассчитывает разработать совместно с АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) собственные программы для развития экспорта, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-губернатора региона Евгений Люлин.
Люлин напомнил, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил с 2018 года организовать ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди таких мер — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
"Мы рассчитываем на особое внимание со стороны РЭЦ. Думаю, что мы разработаем совместные различные программы, которые помогут развивать экспортные направления", — сказал исполняющий обязанности вице-губернатора.