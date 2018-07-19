Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Аэрофлота", среди них бывший министр транспорта РФ Максим Соколов, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

Остальные кандидаты от РФ входят в действующий совет. Среди них гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, неисполнительный директор "Аэрофлота" Дмитрий Песков, член правления ВЭБа Михаил Полубояринов, предправления "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, а также управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.