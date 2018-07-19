В Саудовской Аравии спрогнозировали падение запасов нефти в мире

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегат от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиб аль-Аама (Adeeb Al-Aama) заявил, что, несмотря на то, что в третьем квартале международный нефтяной рынок хорошо сбалансирован, во втором полугодии будет наблюдаться существенное снижение запасов из-за устойчивого спроса на сырье и сезонных факторов, сообщает саудовское агентство SPA.
Он также подчеркнул, что политика Саудовской Аравии заключается в том, чтобы работать над удовлетворением потребностей клиентов, но делать это, придерживаясь соглашения ОПЕК и Декларации о сотрудничестве между входящими и не входящими в ОПЕК странами. Аль-Аама добавил, что Саудовская Аравия экспортирует только предназначенную конечным потребителям нефть и не пытается выбросить на рынок нефть сверх потребностей своих клиентов.
За исполнением соглашения и выработкой рекомендаций по его корректировке следит министерский мониторинговый комитет, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Алжира, ОАЭ, России и Омана. Кроме того, за ходом исполнения соглашения следит технический комитет экспертов, который собирается каждый месяц и состоит из представителей стран министерского комитета. Следующая встреча министерского комитета пройдет в столице Алжира 22-23 сентября.