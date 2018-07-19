Дуров попал в список самых влиятельных молодых бизнесменов Fortune

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вошел в список "40 до 40" — самых влиятельных молодых бизнесменов, который составляет журнал Fortune.

Дуров впервые попал в рейтинг этого издания.

"Его называли "российским Цукербергом", но пришло время отказаться от этого эпитета и признать достижения Дурова отдельно", — отмечает издание. Дуров привлек 1,7 миллиарда долларов для Telegram в ходе одного из "самых экстравагантных размещений", — деньги были собраны в обмен на обещанную криптовалюту, поясняет журнал.

Издание также отмечает, что теперь Дуров борется с запретом Telegram в России и Иране.

В рейтинге также оказался другой предприниматель российского происхождения — создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Но, в отличие от Павла, он в списке Fortune появляется еще с 2016 года.

Кроме того, в рейтинге влиятельных молодых предпринимателей также впервые появились певица Риана, глава видеосервиса Vimeo Анджали Суд, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие.