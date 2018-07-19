Росрыболовство может поддержать развитие аквакультуры в Поморье

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Росрыболовство рассмотрит вопрос выделения субсидий на проведение работ по рыбоводно-биологическим обоснованиям на пригодность конкретных водоёмов Архангельской области для выращивания аквакультуры, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Архангельской области.

Об этом на проходящем в четверг в Архангельске межрегиональном совещании, посвящённом развитию аквакультуры в Северо-Западном федеральном округе, сообщил заместитель руководителя ведомства Василий Соколов.

"Хочу поблагодарить ваш регион за то, что здесь активно занимаются этим направлением. Проведены работы по нескольким районам. Понятно, что есть ограничения по бюджету. Мы будем рассматривать вопрос о том, чтобы финансирование пошли и по линии нашего федерального ведомства",- сказал он.

В 2017 году министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области провело работы по рыбоводно-биологическому обоснованию на территории Онежского, Приморского и Холмогорского районов. По их итогам предпринимателям, желающим заняться аквакультурой, было предложено 16 пригодных для этого участков. В 2018 году запланирована аналогичная работа по Няндомскому району.

По оценкам профильного министерства стоимость исследования в каждом из муниципалитетов составляет около 500 тысяч рублей. Вкладывать такие средства на старте бизнеса, рискуя получить отрицательный результат, бизнес не готов. Поэтому поддержка государства здесь необходима, отмечается в сообщении.

"Важно, что совещание по вопросам развития аквакультуры проходит на территории Архангельской области. Мы очень оптимистично смотрим на развитие этого направления. Нам необходимо знать объём ресурса, которым мы сегодня располагаем, чтобы в дальнейшем поддержать предпринимателей, которые пойдут в этом направлении, всеми доступными с нашей стороны и со стороны федерального центра мерами", — цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Орлова.

Как было отмечено на совещании, за пять последних лет объёмы производства в рыбной отрасли выросли на треть. Сегодня на территории Поморья работают восемь компаний, занимающихся разведением и товарным производством рыбы. В общей сложности они производят более 100 тонн продукции в год.

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