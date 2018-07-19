Цены на нефть снижаются

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть днем ускорили снижение и уже опускаются более чем на 1%, в то время как инвесторы и спекулянты продолжают отыгрывать данные минэнерго США о недельном росте запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,08%, до 72,12 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,11%, до 67,02 доллара за баррель.

В среду вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 411,1 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ожидали их снижения.

При всем при том на рынке по-прежнему сохраняются ожидания растущего глобального предложения этого сырья. "Что касается предложения, добыча в Ливии частично возобновилась, вероятность использования стратегического резерва нефти США выросла, а также появилась возможность того, что власти США в какой-то степени откажутся от санкций в отношении Ирана", — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков Morgan Stanley.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Но в минувший понедельник министр финансов США Стивена Мнучин заявил, что Вашингтон в некоторых случаях может сделать исключения для стран, которые не успеют отказаться от иранской нефти до вступления в силу американских санкций. До этого он говорил, что США готовы вводить санкции против любой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана. Согласно заявлениям американских властей, санкции в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября.