Бизнесмены Донбасса и Южной Осетии договорились о сотрудничестве

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

ЦХИНВАЛ, 19 июл — РИА Новости. Южная Осетия и Донецкая Народная Республика договорились развивать торговое сотрудничество и деловое партнерство. Это предусмотрено подписанным в Цхинвале соглашением между торгово-промышленными палатами (ТПП) двух республик, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Церемония подписания состоялась в здании правительства Южной Осетии. Подписи под документом поставили президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборты и его донецкий коллега Валерия Булыга.

Соглашение предполагает, что РЮО и ДНР будут развивать торговые связи между субъектами хозяйствования и укреплять товарооборот.

"Данное соглашение рассчитано на развитие внешнеэкономических связей наших республик. Та продукция, которая производится у нас, будет интересна вам, и наоборот", — сказала Булыга.

По ее словам, документ поможет упростить для предпринимателей процедуру вывоза и ввоза товаров, учитывая, что обе республики заинтересованы в экспорте своей продукции на новые рынки.

"Помимо ключевых товаров, таких, как металл и уголь, Донецкая Народная Республика может предложить потребительские товары: колбасную и молочную продукцию, а также бытовую химию и мебель", — отметила Булыга.

Ранее в июне такие же соглашения ТПП Южной Осетии заключила с коллегами из Крыма и Луганской Народной Республики.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР. В мае прошлого года Южная Осетия подписала с ДНР договор о дружбе и взаимопомощи.

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