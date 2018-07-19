Эксперты оценили последствия возможного отказа Японии от иранской нефти

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нефтяной рынок вряд ли значительно отреагирует на возможный отказ Японии от импорта нефти из Ирана, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Экспорт иранской нефти в Японию в 2017 году в среднем составил 172 тысячи баррелей в сутки. Это не маленький объем, но и не настолько большой, чтобы оказать серьезное влияние на рынок в одиночку. Более того, памятуя опыт предыдущих санкций, когда Япония также снижала объемы импорта нефти из Ирана, этот объем уже заложен в ожидания игроков на рынке", — считает эксперт центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
"Вряд ли цены на нефть существенно отреагируют на решение Японии, а вот иранская нефть, вероятно, начнет продаваться с дисконтом", — отмечает при этом директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Япония – ключевой партнер США, зависимость от импорта иранской нефти минимальна, поэтому проще прекратить закупки и не раздражать партнера. Гораздо важнее и интереснее, какой политики будет придерживаться Китай", — добавил Маринченко.