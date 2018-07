Эксперты оценили последствия возможного отказа Японии от иранской нефти

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Нефтяной рынок вряд ли значительно отреагирует на возможный отказ Японии от импорта нефти из Ирана, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в четверг японская деловая газета "Никкэй" сообщила, что нефтяные компании Японии рассматривают возможность отказа от закупок иранской нефти. В июне правительство США направило предупреждение компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим с требованием свести к нулю закупки иранской нефти к 4 ноября.

"Экспорт иранской нефти в Японию в 2017 году в среднем составил 172 тысячи баррелей в сутки. Это не маленький объем, но и не настолько большой, чтобы оказать серьезное влияние на рынок в одиночку. Более того, памятуя опыт предыдущих санкций, когда Япония также снижала объемы импорта нефти из Ирана, этот объем уже заложен в ожидания игроков на рынке", — считает эксперт центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Вряд ли цены на нефть существенно отреагируют на решение Японии, а вот иранская нефть, вероятно, начнет продаваться с дисконтом", — отмечает при этом директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сама Япония при этом также сильно не пострадает, поскольку поставки нефти из Ирана в эту страну составляют менее 5%, отметил он. Это сравнимо с объемами импорта нефти из России, в то время как импорт нефти из Саудовской Аравии — главный поставщик нефти в Японию — почти в 8 раз больше. Более того, страна уже рассматривает альтернативных Ирану поставщиков. По мнению обоих экспертов, вероятнее всего, ими могут стать Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Возможен и рост поставок из РФ, но в незначительных объемах.

"Япония – ключевой партнер США, зависимость от импорта иранской нефти минимальна, поэтому проще прекратить закупки и не раздражать партнера. Гораздо важнее и интереснее, какой политики будет придерживаться Китай", — добавил Маринченко.