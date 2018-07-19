Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Курс рубля за неделю снизился на два с половиной процента — с 61,64 до 63,2 за доллар. Сказываются и негативные тенденции на мировом рынке нефти, и угроза новых антироссийских санкций, и политика Федеральной резервной системы (ФРС). Однако дальнейшего ослабления не ожидается. Почему не стоит бежать в обменники за валютой — в материале РИА Новости.

Июль оказался не самым удачным для рубля: после резкого снижения нефтяных котировок в начале месяца, вызванных вступлением в силу американских торговых пошлин на китайские товары, негативные новости следуют одна за другой.

Сначала выяснилось, что Саудовская Аравия в июне почти на 400 тысяч баррелей в сутки превысила квоту по добыче нефти. Мало того, саудиты заключили на август контракты на дополнительные поставки клиентам в Азии.

Затем Вашингтон объявил о распродаже нефти из стратегического резерва. К тому же американское Минэнерго прогнозирует резкое увеличение добычи сланцевой нефти в августе.

Аналитики заговорили о переизбытке нефти на рынке, и напуганные трейдеры начали сокращать закупки. В результате за неделю котировки упали на десять процентов — с 78,86 до 71,84 долларов за баррель нефти марки Brent.

Недавние переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом не прибавили оптимизма валютным трейдерам, зато американские "ястребы" преподнесли им неприятный сюрприз.

Во вторник 17 июля ряд влиятельных конгрессменов во главе с лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом выступили за скорейшее принятие закона DETER Act, предполагающего автоматические — без согласования с президентом — санкции против государства, вмешавшегося в выборы (например, в ноябрьские промежуточные выборы в конгресс).

России в этом законопроекте посвящена отдельная глава, предусматривающая, в частности, заморозку американских активов и корреспондентских счетов российских госбанков, а также запрет инвесторам из США приобретать государственные и корпоративные долговые бумаги России. Также речь идет о заморозке активов энергетических и оборонных компаний, активов предпринимателей, упомянутых в пресловутом "кремлевском списке".

"Есть риск развития ситуации по сценарию лета 2017 года, когда законодатели поставили Трампа перед выбором: утвердить новые санкции против России или, воспротивившись этому решению, фактически признать причастность российской стороны к исходу президентских выборов 2016 года", — отмечают аналитики "Нордеа Банк". Как известно, тогда Трамп предпочел санкции.

Еще одна потенциальная угроза рублю тоже связана с политикой. На прошлой неделе Госдума приняла поправки, отменяющие обязательную репатриацию валютной выручки экспортеров, попавших под санкции. Как подсчитали аналитики Райффайзенбанка, предложение валюты на рынке сократится на 65 миллиардов долларов, и в течение ближайших двенадцати месяцев доллар будет в среднем стоить "больше 65 рублей".

И все это на фоне глобального укрепления американской валюты. В минувший вторник председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил американским сенаторам, что экономика США уверенно развивается, все макроэкономические показатели позитивны, поэтому Федрезерв продолжит повышать учетные ставки. В результате доллар подрос относительно практически всех мировых валют.

Без паники

Самое примечательное в сложившейся ситуации — весьма умеренная реакция российской валюты на такое обилие негатива. "Никто пока не бежит из рубля, несмотря на отсутствие геополитической поддержки и не слишком приятные перспективы по нефти", — отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

На самом деле курс рубля сейчас находится на уровне конца июня — первой недели июля. То есть ничего экстраординарного не происходит.

Мало того, на прошлой неделе международные валютные спекулянты впервые с середины июня увеличили количество ставок на усиление рубля к доллару. Как следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), число контрактов на повышение рубля выросло на 14 процентов.

Дело в том, что все перечисленные угрозы либо лишь возможные, либо уже исчерпали негативный потенциал. В частности, цены на нефть приблизились к локальному дну, и их снижение должно прекратиться. Для этого хватает веских причин — от продолжающегося коллапса нефтедобычи в Венесуэле до забастовки нефтяников в Норвегии, масштабы которой растут.

"По итогам первого полугодия на рынке сохраняется избыток спроса объемом 0,2 миллиона баррелей в день, — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. — Поэтому мы считаем текущие негативные настроения на сырьевом рынке краткосрочными и не видим цены на нефть ниже 70 долларов в ближайшее время".

Аналогичные оценки приводят и аналитики международного банка Goldman Sachs, уверенные, что в краткосрочной перспективе котировки марки Brent будут колебаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель.

Мало того, Международное энергетическое агентство в минувший понедельник опубликовало доклад, в котором заявляет, что участники венской сделки ОПЕК+ могут спокойно повышать добычу более чем на миллион баррелей в сутки, поскольку падение экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана к концу года создаст ощутимый дефицит на мировом рынке.

"Рост производства в странах Персидского залива и России следует только приветствовать, и вопрос лишь в том, сколько свободных мощностей у них имеется, — отмечает МЭА. — Не исключено, что в какой-то момент ситуация потребует увеличения добычи в этих странах до максимально возможной".

Что касается американского законопроекта DETER Act о новых антироссийских санкциях, то это может стать актуальным не ранее ноябрьских парламентских выборов в США. Многие эксперты полагают, что данная инициатива возникла исключительно в рамках предвыборной борьбы, и когда определится новый состав конгресса, о ней благополучно забудут.

Если же говорить о снижении предложения валюты на российском рынке экспортерами, то это при необходимости полностью компенсируется соответствующим сокращением закупок валюты Минфином. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, финансовое ведомство закупит к концу года 70-75 миллиардов долларов — существенно больше ожидаемого уменьшения продаж валюты компаниями-экспортерами.

Таким образом, в ближайшей перспективе нет причин для существенного ослабления рубля. Вероятнее всего, до конца лета курс продолжит колебаться около текущих значений.