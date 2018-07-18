Источник сообщил о новых списках в рамках санкций ЕС из-за Крымского моста

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. ЕС согласовывает новые списки в рамках ограничительных мер в связи со строительством Крымского моста, сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС.

"Новые списки по ограничительным мерам в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были согласованы послами ЕС на заседании комитета постпредов стран ЕС в среду", — сказал источник, отвечая на вопрос, могут ли в ЕС подтвердить сообщения о возможном расширении санкционного списка из-за строительства моста через Керченский пролив.

"Это решение должно быть подтверждено Советом ЕС на более позднем этапе", — уточнил источник.

Ранее на саммите ЕС-Украина 9 июля глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продолжит выступать за полное выполнения Минских соглашений и придерживаться санкционной политики, в том числе после проведения выборов в Крыму и строительства моста через Керченский пролив.

По его словам, "список визовых запретов был расширен после проведения президентских выборов на полуострове и строительства моста через Керченский пролив без согласия Украины".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.