Дергунова: сбоя в информсистемах ВТБ не обнаружено

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эксперты не обнаружили сбоя в работе систем банка ВТБ, который мог бы стать причиной утечки данных клиентов в интернет, ущерб клиентам или банку нанесен не был, сообщила в среду в интервью радио Business FM заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

Ранее сообщалось, что по ссылкам через поисковик "Яндекса" можно найти персональные данные клиентов ВТБ.

"Инцидент не связан с информационными системами банка. Тех данных, которые могут нанести ущерб клиентам или банку, в выявленных ссылках мы также не обнаружили. Внешний поставщик, поддерживающий сайт, незамедлительно заблокировал данные ссылки. Далее совместная команда специалистов провела анализ, по результатам которого мы можем утверждать, что сбоя по работе системы или утечки данных из систем банка не произошло. Все системы информационной безопасности должным образом проконтролированы, угрозы данным клиентов нет", — сказала Дергунова.

Вместе с тем, отметила она, в ВТБ считают, что подобные инциденты должны быть исключены. "Мы проверим все документы по работе с поставщиками услуг и, при необходимости, обновим регламенты взаимодействия", — сказала Дергунова.