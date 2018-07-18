Глава ВТБ прокомментировал снижение доли России в госдолге США

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снижение вложений РФ в гособлигации США может свидетельствовать о том, что ЦБ и Минфин в своей политике учитывают риски санкций и таким образом минимизируют их, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Посмотрите, последние санкции, которые затронули уже наши ведущие предприятия, такие как "Русал", "Ренова", — это, безусловно, показывает нам, что нам нужно быть осторожнее. Думаю, что Центральный банк на это тоже реагирует, потому что Центральный банк часто критикуют за то, что они держат деньги за границей. Я думаю, что это правильно отчасти, все это делают. Но, конечно, (надо — ред.) как-то минимизировать риски, сократить эти риски… поскольку сегодня США представляют наибольшую угрозу с точки зрения введения разного рода санкций, больше, чем Европа или другие страны", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Думаю, что это тоже, наверное, Центральный банк и министерство финансов учитывают в своей политике", — добавил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.