МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о специальном валютном режиме для компаний, получивших статус международной компании и зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Приморье и Калининградской области.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САР на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.

Законопроект вводит специальный валютный режим для иностранных юридических лиц, которые получили статус международных компаний, перейдя из иностранных юрисдикций в юрисдикцию РФ и зарегистрировавшись в порядке континуитета как российские юрлица. Такие компании смогут без ограничений осуществлять валютные операции с резидентами РФ, чьи счета открыты в банках за рубежом, но для этого международная компания должна иметь счет в уполномоченном банке.

Без открытия счетов в уполномоченных банках они также смогут осуществлять ряд расчетов с нерезидентами на территории РФ. Во-первых, при наличных рублевых расчетов с иностранными гражданами при розничной купле-продаже товаров и оказании таким лицам транспортных, гостиничных и других услуг.

Во-вторых, при расчетах с нерезидентами в наличной иностранной валюте и валюте РФ за обслуживание воздушных, речных, морских судов иностранных государств, а также при оплате аэронавигационных, аэропортовых и портовых сборов в РФ. В-третьих, при выплате наличной валюты РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам о выполнении работ (оказании услуг) и при возврате ошибочно выплаченных денежных средств.

Госдума также приняла первом чтении три законопроекта, вносящих изменения в законодательство, связанные с САР. Первый предусматривает создание Российского открытого реестра судов, которые могут находиться в собственности международных компаний из САР, что позволит в минимальные сроки зарегистрировать объект и получить право использовать российский флаг. Второй касается перерегистрации иностранной организации в качестве российского юрлица в САР в порядке континуитета, третий – трудовых отношений и исполнения арбитражных решений по спорам с участием участников САР.