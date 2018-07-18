РЖД предоставит удаленный доступ к бухгалтерским и налоговым данным

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ОАО "РЖД" с 1 января 2019 года перейдет на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг, в рамках которого ФНС получит удаленный доступ к информационным системам компании, которые используются для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, говорится в сообщении налогового ведомства по итогам встречи главы ФНС Михаила Мишустина и главы РЖД Олега Белозерова.

"Предоставление РЖД удаленного доступа к своим системам является стратегическим проектом для ФНС России. Действующие участники налогового мониторинга используют витрины данных, в которые из информационных систем частично выгружаются необходимые налоговой документы. Это снижает административное давление, трудозатраты и повышает прозрачность налогоплательщика", — цитирует ведомство Мишустина.

ОАО "РЖД" находится на седьмом месте по объему налоговых платежей среди крупнейших налогоплательщиков. За 2017 год компания перечислила в региональные бюджеты 311 миллиардов рублей налогов, что на 8% больше предыдущего года.

Предоставив налоговикам удаленный доступ к данным, РЖД примет участие в пилотном проекте ФНС России по переходу на технологию стандартного файла налогового аудита — специальную программу-робота, который автоматически проанализирует все данные налогоплательщика в режиме реального времени и подготовит для налогового инспектора отчет по оценке правильности и полноты исчисления налогов и сборов. "Применение технологии роботов обеспечит проверку данных сотен миллионов операций и документов организации в считанные секунды", — сообщает ведомство.

В тестировании технологии примут участие и другие компании, которые используют режим налогового мониторинга. Это режим действует с 2015 года, в настоящее время он проводится в отношении 26 крупнейших налогоплательщиков, в том числе "Роснефти", "Газпромнефти", "Лукойла", "Новатэка", "Норильского никеля", а также компаний "Аэрофлот", "Интер РАО", Банка "Национальный Клиринговый Центр", "Мегафон", "МТС" и других.

Контроль в режиме реального времени позволяет налоговому органу отказаться от истребования документов. При этом повышается скорость закрытия налогового периода, что гарантирует налогоплательщику снижение налоговых рисков и позволяет избежать доначислений налогов, пеней и штрафов.