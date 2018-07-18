Госдума приняла в I чтении проект о создании административных спецрайонов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании специальных административных районах (САР) в Приморском крае и Калининградской области.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, входит в пакет из семи законопроектов, касающихся создания и функционирования САРов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Такие спецрайоны создаются, в первую очередь, для перерегистрации компаний из офшоров.

Законопроект определяет особенности создания, функционирования и упразднения САР на островах Октябрьский и Русский, порядок осуществления административного управления на таких территориях, требования к процедурам получения статуса участника САР.

Основными участниками САР станут международные компании — российские или иностранные юридические лица, которые получают статус резидентов и принимают на себя обязательства по осуществлению инвестиций в российскую экономику.

Законопроект предоставляет возможность для иностранных юридических лиц, в том числе тех, которые владеют или фактически контролируют российские активы, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ. Это предполагает регистрацию в одном из САР в форме международной компании в порядке континуитета, что позволит предотвратить "заморозку" российских активов за рубежом и противодействия деятельности зарубежных компаний на российском рынке вследствие санкций иностранных государств.

"Офшорами они с общих таких мировых пониманий не будут", — заявил на пленарном заседании один из авторов законопроектов, член Совфеда Алексей Майоров, отвечая на вопросы депутатов. В случае принятия пакета законопроектов, по его словам, из-за рубежа будут возвращены "миллиарды долларов", которые будут инвестироваться в российскую экономику. "Даст это обязательно мультипликативный эффект, потому что это не будут обязательные инвестиции в районы Приморья и Калининграда", — отметил сенатор. Ведь компании, которые зарегистрируются в САР, "на самом деле, инвестировать они могут по всей стране", — пояснил он.