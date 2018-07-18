Гурьев признан лучшим гендиректором в химотрасли развивающихся стран ЕМЕА

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев признан лучшим генеральным директором в химическом секторе в первом рейтинге руководителей компаний из развивающихся стран региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2018 году, составленном международным журналом Institutional Investor, сообщает пресс-служба холдинга.

В рейтинге также отмечены сама компания "ФосАгро", ее финансовый директор и глава IR.

В пресс-релизе говорится, что рейтинг, охватывающий 12 бизнес-секторов, основан на голосовании более пятисот аналитиков и управляющих из примерно трехсот компаний, оперирующих активами в развивающихся странах общей стоимостью почти 300 миллиардов долларов. Участники опроса могли назвать до четырех компаний с высокими достижениями в области корпоративного управления, раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами и акционерами. В частности, оценивались публичность высшего руководства, своевременный и надлежащий формат раскрытия финансовой информации, оперативные ответы на запросы, конструктивные конференц-звонки, лучшие практики управления компанией и полезность отчетов по показателям ESG и социально ответственного инвестирования (SRI).

"В ежегодном опросе мирового инвестиционного сообщества Institutional Investor формируется сильная "фаланга" компаний и лидеров, преуспевающих в решении проблем и делящихся взглядами и стратегией своих компаний с инвесторами". — сказала директор по продажам и разработке продуктов EMEA в Institutional Investor Амани Корайем, слова которой цитирует пресс-служба "ФосАгро".

По словам генерального директора холдинга Андрея Гурьева, компания нацелена на создание дополнительной стоимости для акционеров — как путем стратегии органического роста и ведения социально ответственного бизнеса, так и благодаря поддержанию высочайших стандартов прозрачности и корпоративного управления.