МВФ предупредил о последствиях торговой войны с США

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что последствия торговых войн из-за новой торговой политики США могут быть ужасающими и даже пошатнуть принципы ВТО, говорится в рабочих документах фонда к встрече "финансовой двадцатки" в Аргентине.
Исполнительный директор МВФ Кристин Лагард примет участие во встрече "финансовой двадцатки", которая будет проходить в Буэнос-Айресе 19-20 июля, ранее сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге для журналистов.
Кроме этого, власти Китая подали жалобу в ВТО из-за планов США ввести дополнительные пошлины в отношении китайской продукции на общую сумму в 200 миллиардов долларов.
Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер 10 июля объявил, что американское правительство подготовило дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму 200 миллиардов долларов, в отношении которых будут введены тарифы в размере 10%. Чуть ранее страны также обменялись введением пошлин на поставки товаров на десятки миллиардов долларов в год.