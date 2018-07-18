Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС).
Вместе с тем законопроект продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь и устанавливает такой же размер налога при перелетах на Дальний Восток. Нулевой НДС при авиаперевозках в Калининградскую область также предлагается применять до 2025 года.
Сейчас внутренние воздушные перевозки облагаются НДС по льготной ставке 10 процентов, за исключением Крыма и Севастополя, для которых нулевой налог установлен до 1 января 2019 года, и Калининградской области, где он действует бессрочно.
Кроме того, для некоммерческих и благотворительных организаций продлевается до 2025 года действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение (20 процентов), обязательное медстрахование и страхование от несчастных случаев (нулевая ставка).
Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30 процентов от Фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9 процента — в Фонд социального страхования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР. Согласно законопроекту, она останется на уровне 30 процентов.