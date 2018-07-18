Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно документу, с января 2019 года размер налога вырастет до 20 процентов с нынешних 18. При этом сохранятся все льготные ставки, а также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Вместе с тем законопроект продлевает до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь и устанавливает такой же размер налога при перелетах на Дальний Восток. Нулевой НДС при авиаперевозках в Калининградскую область также предлагается применять до 2025 года.

Сейчас внутренние воздушные перевозки облагаются НДС по льготной ставке 10 процентов, за исключением Крыма и Севастополя, для которых нулевой налог установлен до 1 января 2019 года, и Калининградской области, где он действует бессрочно.

Законопроект также сохраняет действующий размер взноса на обязательное пенсионное страхование — 22 процента. Одновременно с этим предлагается оставить и так называемый "хвост" — ставку взноса в десять процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Кроме того, для некоммерческих и благотворительных организаций продлевается до 2025 года действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение (20 процентов), обязательное медстрахование и страхование от несчастных случаев (нулевая ставка).

Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30 процентов от Фонда оплаты труда: 22 процента — взнос в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9 процента — в Фонд социального страхования. С 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 процентов — за счет повышения до 26 процентов взноса в ПФР. Согласно законопроекту, она останется на уровне 30 процентов.