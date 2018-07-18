Госдума приняла закон об отмене налога на движимое имущество организаций

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, который отменяет налог на движимое имущество организаций.

Документ исключает движимое имущество из объекта налогообложения по налогу на имущество организаций. За отмену налога на движимое имущество активно выступали бизнес-объединения "Деловая "Россия" и "Опора России".

НДС

Закон также содержит положения, направленные на расширение практики применения упрощенного порядка возмещения НДС и уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров (работ, услуг). Это существенная часть того пакета, который вместе с предложением о повышении ставки НДС вносит изменения, направленные на облегчение процесса администрирования налога, в частности, применения нулевой ставки, то есть получения возмещения НДС, и поддержки экспорта в целом, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.

После вступления данных изменений в силу не обязательно будет представлять контракт с иностранным лицом для подтверждения нулевой ставки, можно экспортировать через свое обособленное подразделение, то есть поставлять товары в адрес российского лица, отмечал он. Товаросопроводительные документы не надо будет предоставлять вместе с декларацией, чтобы подтвердить возмещение. Это очень серьезное облегчение для всех экспортеров, считает замминистра.

Срок проведения камеральной налоговой проверки, проводимой на основе налоговых деклараций по НДС, сокращается с трех до двух месяцев, но допускается его продление до трех месяцев (со дня представления налоговой декларации по НДС). В случае подачи уточненной налоговой декларации, предусматривающей уменьшение исчисленной суммы налога, при повторной выездной проверке предлагается проверять лишь обоснованность такого уменьшения.

Законом снижается пороговое значение налоговых платежей с 7 до 2 миллиардов рублей для заявительного возмещения НДС без банковской гарантии, с 10 до 2 миллиардов рублей — для освобождения от уплаты акциза без представления банковской гарантии. При этом предельный объем обязательств поручителя по действующим поручительствам увеличивается с 20% до 50% стоимости чистых активов поручителя.

Помимо этого, устанавливается нулевая ставка НДС в отношении товаров, вывезенных с территории России на территорию государства-члена ЕАЭС в случаях, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Пошлина для энергосбыта

Пошлина за предоставление лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности законопроектом увеличивается до 50 тысяч рублей с 7,5 тысячи рублей, за ее переоформление или выдачу дубликата — до 5 тысяч рублей с 3,3 тысячи и 750 рублей, соответственно.