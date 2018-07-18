ЛИПЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Липецкой области, к уборке урожая приступили девять районов региона, на первых порах собраны около 32 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"В нынешнем году в целом различными культурами в регионе заняты около 1,3 миллиона гектаров. Порядка 750 тысяч гектаров составила площадь зернового клина, а посевы технических культур заняли около 450 тысяч гектаров. Увеличились площади под сахарной свеклой, рапсом, подсолнечником", — говорится в сообщении.

В прошлом году аграрии региона собрали более трех миллионов тонн зерновых.

"Уборка хлеба началась. Урожайность разная…Селянам удачи, терпения (теперь ведь до белых мух ни минуты покоя) и хорошего урожая", — написал глава региона Олег Королев на своей странице в Твиттере.

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