МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц, доля Москвы в северокорейском импорте нефтепродуктов невелика, заявил РИА Новости посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

"Россия скрупулезно выполняет требования, установленные Советом Безопасности ООН. Мы ежемесячно отчитываемся перед комитетом 1718 о том, сколько, кто и какого поставил из России в КНДР. Впрочем, наши ежемесячные поставки невелики – в пределах 200-400 тонн, может быть, чуть меньше или чуть больше. Короче, наша доля в общем объеме северокорейского импорта нефтепродуктов невелика", — заявил дипломат.

"В КНДР сейчас поставляется в основном топливо таких марок, которые в России вообще не производятся. Такие бензины и такое дизельное топливо, которые в основном закупает КНДР, — это дешевое топливо. Оно гораздо дешевле топлива российского производства", — отметил он.

Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совета безопасности ООН, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран.