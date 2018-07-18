В Китае назвали торговую войну крупнейшим "убийцей уверенности" в экономике

ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Торговая война, являясь продуктом политики односторонних действий и личных интересов одной страны, стала крупнейшим "убийцей уверенности" в глобальной экономике, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"С каждым днем все более и более нарастающая торговая война стала крупнейшим "убийцей уверенности" в мировой экономике, в будущем она подорвет процессы восстановления и пошатнет основы роста глобальной экономики", — сказала дипломат.

По ее словам, если проследить публикации в СМИ по всему миру, то эту тенденцию можно легко заметить.

"Еще важнее то, что развязывание торговой войны из-за своих личных внутриполитических интересов является типичным примером политики односторонних действий и мышления "игры с нулевой суммой", полным отступлением от международных норм и глобального управления, установленных после завершения Второй мировой войны", — подчеркнула Хуа Чуньин.

По заявлению дипломата, "если такая ситуация продолжится, она нанесет значительный ущерб мировой экономике, и это вызывает тревогу".

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

На прошлой неделе власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.