Транзит газа через Украину вырос из-за остановки "Северного потока"

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10%, до 300 миллионов кубометров, из-за плановой остановки "Северного потока", сообщил в среду советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский.

Трубопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.

"По оперативной информация, из-за остановки "Северного потока", суточный транзит газа через Украину в Европу вырос на 10% до 300 миллионов кубометров", — написал Билявский на своей странице в Facebook.