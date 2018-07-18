На Смоленщине растет число желающих открыть свой бизнес

СМОЛЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области превысило 40 тысяч, что на 6,7% выше показателей прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы.

По словам собеседника агентства, число желающих открыть собственный бизнес в регионе по состоянию на 1 июля возросло по сравнению с началом прошлого года более чем на 2,5 тысячи.

В пресс-службе отметили, что в области по поручению губернатора Алексея Островского и при поддержке Минэкономразвития России созданы и работают целый ряд организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них — областной фонд поддержки предпринимательства, Корпорация инвестиционного развития, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Центр молодежного инновационного творчества "ЯВИР" и другие. Помимо этого, в Смоленске работают бизнес-окна, открытые на базе Многофункциональных центров и предлагающие предпринимателям более 200 различных государственных услуг.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, проводимого Агентством стратегических инициатив, Смоленская область вошла в число лидеров по направлению "Поддержка малого предпринимательства" наравне с Москвой, Тульской и Тюменской областями, Хабаровским краем.

Как заявил глава региона, выступая ранее на заседании регионального парламента с отчетом о результатах деятельности администрации Смоленской области за 2017 год, развитие малого и среднего бизнеса — это дополнительный источник создания новых рабочих мест и значительного роста налогооблагаемой базы "Одним из наиболее ярких индикаторов состояния предпринимательского климата в регионе, а также доверия деловых кругов к власти является динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса. В минувшем году их число в Смоленской области увеличилось более чем на 4% (1,5 тысячи единиц) и превысило 39 тысяч. Это шестой результат среди восемнадцати регионов Центрального федерального округа", — сказал Островский.

При этом он отметил, что, невзирая на сокращение объемов федерального финансирования государственной поддержки МСП, областным властям удалось изыскать в региональном бюджете средства на предоставление ряда субсидий малому и среднему бизнесу.

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