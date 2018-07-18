Посол Мексики в США: переговоры по НАФТА могут закончиться в этом году

МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА могут завершиться к концу текущего года, заявил посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес.канал Once Noticias.
По его мнению, данный процесс пойдет проще после завершения президентских выборов в Мексике. Посол приветствовал также заявление победителя выборов Андреса Мануэля Лопеса Обрадора относительно поддержки продолжения переговорного процесса.
"Я оптимистичен по поводу того, что услышал от господина Лопеса Обрадора и его переходной команды, будет серьезная координация в ближайшие пять месяцев между ними и действующей администрацией", – заметил мексиканский посол.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.