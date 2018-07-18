Игры пива и матрешек. Кто больше всех заработал на мундиале

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России

Матрешки в официальном магазине в Калининграде по продаже сувениров и атрибутики к ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Аналитики подсчитывают, сколько потратили почти три миллиона болельщиков в 11 городах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Только валютные расходы иностранных гостей оцениваются примерно в два миллиарда долларов. Кому все это досталось — в материале РИА Новости.

По данным оргкомитета "Россия-2018", на игры первенства продано без малого 2,9 миллиона билетов. Загрузка стадионов, согласно официальной информации, составила 98%.

Больше всего билетов из иностранцев приобрели граждане США (88 825). На втором месте — бразильцы (72 512), на третьем — колумбийцы (65 234).

По оценке международной консалтинговой компании McKinsey, валютные расходы болельщиков приблизились к 1,9 миллиарда долларов. Согласно данным международной платежной системы Visa, больше всего денег зарубежные держатели этих карт потратили в Москве. Затем следуют Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Аналитики компании "Платформа ОФД" на основе обработки данных о продажах, поступивших с 600 тысяч онлайн-касс, подсчитали, что с 11 июня по 8 июля больше всего выросла выручка продавцов сувениров, а также хозяев гостиниц и предприятий общепита.

Екатеринбург — главный по матрешкам

В секторе "подарки/сувениры" доходы в городах, принимавших чемпионат, увеличились на 54%. Позитивная динамика зафиксирована и по числу продаж, и по средней сумме чека.

Лидируют товары с символикой ЧМ-2018, а также традиционные матрешки, шапки-ушанки, сувениры с изображением Кремля, собора Василия Блаженного и других символов России, включая портреты Владимира Путина.

Рекордсменом по продаже сувениров признан Екатеринбург, где выручка в этом сегменте выросла на 122% по сравнению с концом мая. На втором месте — Москва (62%), на третьем — Санкт-Петербург (22%).

Рост в гостиничном секторе — 16%. Здесь ожидаемо лидирует Москва — плюс 29%. Второе и третье места заняли Самара (24%) и Ростов-на-Дону (22%).

Напомним, российское правительство заранее позаботилось, чтобы отельеры не задирали цены, установив максимальную стоимость гостиничного обслуживания в регионах, где проводились матчи.

В Москве самые дорогие апартаменты в пятизвездочных отелях не могли быть дороже 650 000 рублей в сутки. Предел для гостиниц категории "без звезд" — 6970 рублей.

В Санкт-Петербурге аналогичные показатели — 700 000 и 7000 рублей.

Большинство владельцев гостиниц в обеих столицах не задирали цены до разрешенного максимума: в среднем тарифы прибавили 50%.

Однако в регионах номера дорожали и на 100%. В дни матчей гостиницы были заполнены практически полностью.

Мало ели, много пили

По оценкам аналитиков "Платформы ОФД", в секторе "бары/рестораны" выручка в среднем повысилась на шесть процентов. Больше всего заработали предприятия общепита в Сочи (оборот вырос на 58%), Казани (49%) и Самаре (39%). В Москве бары и рестораны заработали на семь процентов больше обычного.

Вроде бы скромные показатели — на фоне слухов о дефиците пива в том или ином городе из-за нашествия армии болельщиков. Однако необходимо принять во внимание несколько нюансов.

Во-первых, речь идет об общем результате для баров и ресторанов. Между тем данные разных категорий предприятий общепита существенно различаются.

Сильнее всего увеличилась выручка баров — в среднем в полтора раза. Но у ресторанов оборот прибавил лишь три процента. Причем фастфуды (по сумме покупок) показали снижение на пять процентов, а небольшие кафе и столовые — на 22% по сравнению с маем.

То есть гости чемпионата больше налегали на напитки, чем на еду. Самый ходовой товар — пиво и пивные закуски. Так, на той же Никольской улице в Москве, где собирались болельщики, число чеков выросло в два с лишним раза, а размер среднего чека снизился на треть.

То же самое в продовольственных магазинах — повышенным спросом пользовались пиво, прохладительные напитки, чипсы и табачные изделия. Количество покупателей увеличилось примерно на треть, но средний чек существенно уменьшился.

Кроме того, покупательская активность болельщиков была сосредоточена на достаточно ограниченном пространстве. В Москве, например, это Никольская улица, Тверская, Кузнецкий Мост, Новый Арбат. Там обороты кафе и баров подскочили в два-три раза, хотя размер среднего чека сократился почти на 40%. Но в большинстве районов обеих столиц посещаемость предприятий общепита практически не изменилась, так что средний показатель для города в целом оказался невысоким.

Наконец, на совокупную выручку сильно повлиял сезонный спад продаж, связанный с порой отпусков.

"Чемпионат мира принес серьезное увеличение среднего чека и числа покупок в Москве, особенно в сферах общественного питания, гостиничных услуг, сувенирной продукции, — отмечает генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров. — Тем не менее при сравнении общих оборотов разных сегментов розничной торговли и общепита с показателями месячной давности наблюдается сезонный спад спроса. В июне многие горожане покинули город либо перешли в режим более частого пребывания в пригороде, на даче. Для такого мегаполиса, как Москва, это обычная ситуация. И если бы не чемпионат мира, снижение выручки в общепите и ретейле было бы еще заметнее".

По оценке организаторов, суммарный вклад чемпионата мира в экономику страны составит 867 миллиардов рублей, или один процент ВВП. Из них 86% (746 миллиардов рублей) обеспечат инвестиции, 14% (121 миллиард рублей) — туризм.

В официальном отчете оргкомитета "Россия-2018", представленном в мае, общий размер затрат оценен в 683 миллиарда рублей. Из них 265 миллиардов потрачено на спортивную инфраструктуру, 228 миллиардов — на транспортную, 74 миллиарда — на жилищную и медицинскую, еще 116 миллиардов — операционные расходы.