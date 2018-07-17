Новак призвал ЕС соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Европа может покрыть растущие потребности в газе за счет сжиженного природного газа (СПГ), но при этом важно соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу RT.

"В целом производство и реализация сжиженного газа в мире будет расти достаточно высокими темпами, поскольку потребление газа будет расти в целом более высокими темпами, чем обычно. Европейские потребители могут покупать сжиженный природный газ", — отметил Новак.

"Важно здесь соблюдать конкурентные условия, то есть рыночный подход. То есть не административные методы: а давайте запретим, например, "Северный поток-2" или запретим еще поставки газа, введем санкции относительно тех, кто сегодня поставляют газ в Европу, а будем поставлять только сжиженный природный газ из США. Я думаю, что здесь должен работать рынок. Об этом, кстати, господин (президент США Дональд — ред.) Трамп тоже говорил вчера в Хельсинки, что при конкурентных условиях американцы готовы обеспечивать поставки", — сказал глава Минэнерго.

Трамп ранее в июле заявлял, что поток "трубопроводных долларов" из Европы в Россию неприемлем. США неоднократно говорили, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ.