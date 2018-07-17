В ЕК призвали к "активной работе" по вопросу транзита российского газа

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович призвал к "очень активной работе" по вопросу транзита газа из России в ЕС через Украину после 2019 года.

"Я рад, что мы начинаем этот трехсторонний процесс. Время идёт очень быстро, конец 2019 года, когда закончится текущий транзитный контракт между РФ и Украиной, уже за углом. Поэтому нам надо начать работать очень активно, чтобы искать ответы на фундаментальный вопрос — а это, будет ли у нас с 1 января 2020 года соглашение о долгосрочном, значимом транзите российского газа в ЕС через Украину", — сказал он на пресс-конференции в Берлине.