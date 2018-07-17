Новак назвал конструктивными переговоры с Украиной и ЕК по транзиту газа

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

Александр Новак и Марош Шефчович во время переговоров России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в Берлине

БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Переговоры РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа прошли достаточно конструктивно, в деловом ключе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Только что состоялись консультации в трехстороннем формате с Еврокомиссией и Украиной относительно поставок газа с 2020 года. На мой взгляд они прошли достаточно конструктивно, в деловом ключе, в спокойном режиме. Мы обменялись информацией, обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах поставок газа европейским потребителям через территорию Украины", — сказал он по итогам трехсторонней встречи.

Во вторник в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.