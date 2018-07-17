Гордеев назвал передовые пищевые производства локомотивом развития АПК

КАШИРА (Московская область), 17 июл — РИА Новости. Передовые предприятия пищевой промышленности являются локомотивом развития сельского хозяйства России и цифровой экономики страны, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Во вторник группа "Черкизово" открыла в Подмосковье роботизированный завод по производству сырокопченых колбас. Предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, производственная цепочка поддерживается роботами. Производственная мощность завода — 30 тысяч тонн готовой продукции в год, инвестиции в проект составили порядка 7 миллиардов рублей.

"Это, можно сказать, передовой объект пищевой промышленности. Я бы обратил внимание и на то, что это первые ласточки цифровой экономики России…. Этот объект является локомотивом для развития сельского хозяйства", — сказал Гордеев на церемонии открытия.

Вице-премьер отметил, что роботизация производства помогает обеспечить качество продукции, тогда как ее цена остается доступной. "Таких заводов пока в мире практически нет, здесь собраны лучшие технологии. Поэтому Московская область сегодня в лидерах по созданию сильнейшего кластера пищевой промышленности", — подчеркнул он.

Гордеев также указал, что Подмосковье продолжает являться лидером по производству молока и овощей закрытого грунта, причем производство основывается на современных технологиях.

"Сегодня Московская область становится флагманом по многим направлениям, входит в десятку крупнейших регионов по производству продуктов питания. Это важно с учетом того, что здесь громадный рынок потребления продовольствия", — добавил заместитель председателя правительства.