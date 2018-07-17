ГД в I чтении упростила уничтожение контрафактной продукции легпрома

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект, упрощающий уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности.
"Законопроектом предлагается норму об уничтожении товаров легкой промышленности, изъятых по делам об административных правонарушениях, изложить в новой редакции и установить, что уничтожение таких товаров может быть произведено только по решению суда", — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом предлагается закрепить в Кодексе об административных нарушениях РФ обязанность лица, привлеченного к ответственности, по возмещению процессуальных издержек, связанных, в частности с уничтожением товаров легкой промышленности — предметами преступлений в сфере незаконного оборота.
Проект также предусматривает разработку постановления правительства РФ о порядке уничтожения таких товаров легкой промышленности, в котором будут определены товары легпрома для их идентификации лицами, осуществляющими изъятие, и судами, а также упрощенный порядок их уничтожения.