В "Ростехе" назвали сроки замещения комплектующих из Украины и стран НАТО

УЛЬЯНОВСК, 17 июл — РИА Новости. "Ростех" рассчитывает в 2019 году заместить все комплектующие, которые госкорпорация сейчас закупает в Украине, а в 2020 году – комплектующие, приобретаемые в странах НАТО, сообщил во вторник глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"В этом направлении мы, конечно, работаем, стараемся полностью заместить иностранные комплектующие российскими. Я думаю, что до конца 2019 года мы закроем полностью программу импортозамещения по Украине, по странам НАТО – чуть попозже, где-то в 2020 году завершатся все работы", — сказал Чемезов на форуме "Инженеры будущего", который проходит в Ульяновске.

По его словам, труднее всего процесс импортозамещения идет на предприятиях, которые работают в области электроники.

"Здесь комплектующие мы, к сожалению, не все в состоянии делать, что-то приходится все равно покупать. Если говорить о гражданской продукции, то, может быть, и нет смысла делать самим, а проще купить в Юго-Восточной Азии. Это всемирная практика, и американцы, и европейцы так делают. Если говорить о военной продукции, то здесь, конечно, нужно делать все самим, нельзя ничего покупать где-то и зависеть от каких-то других поставщиков", — добавил глава "Ростеха".