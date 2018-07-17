Эксперт оценил перспективу проектов модернизации ТЭС с газовыми турбинами

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Проекты модернизации тепловых электростанций (ТЭС) с газовыми турбинами к 2027 году вряд ли будут массовыми без новых субсидий или льготных критериев отбора, прокомментировал РИА Новости старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко.

Ранее, 17 июля, газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг подготовил "дорожную карту" по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. Проект уже внесен в правительство, но разногласия ведомств пока не урегулированы. По данным газеты, министерство настаивает на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС стоимостью 1,35 триллиона рублей.

Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки мощных турбин: в четвертом квартале 2019 года — на 110 МВт (разработка конструкторской документации, подготовка производства, изготовление опытного образца, монтаж и испытания), в конце 2021 и 2022 годов — на 170 и 65 МВт. Разработать технологии инфраструктуры для обслуживания и сервиса планируется к четвертому кварталу 2019 года. На серийное производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 года.

Посыпанко поясняет, что если энергокомпании применят газовые турбины в комбинированном парогазовом цикле, это снизит затраты на газ примерно в полтора раза (КПД вырастет с 35% до 52%). Но цены на газ в РФ сегодня низкие, а рынок газовых турбин и их сервиса пока дорог по сравнению с паровыми турбинами. Паросиловые станции выигрывают по себестоимости 1 кВт.ч – 2,8 против 3 рублей при среднеотраслевых коэффициентах использования мощности (45 – 55%).

В такой конъюнктуре, по словам Посыпанко, с учетом ограничения по росту тарифов в пределах инфляции, есть риск увидеть при отборе проектов модернизации "конкурс "бюджетных" капремонтов турбин и котлов с фактическими вложениями от 5 до 15 тысяч рублей на 1 кВт, что дешевле проектов модернизации с использованием газовых турбин (от 35 тысяч рублей на 1 кВт)".

"В результате проекты с газовыми турбинами к 2027 году вряд ли будут массовыми без новых субсидий или льготных критериев отбора", — полагает эксперт.