В Нижнем Тагиле установили более шести тысяч энергоэффективных светильников

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Нижнем Тагиле — втором по численности населения городе Свердловской области — специалисты холдинга "Швабе" по программе "Светлый город" в рамках экосистемного проекта "Умный город" провели двести десять километров электрических сетей, установили почти четыре с половиной тысячи опор освещения и смонтировали более шести тысяч светильников, сообщает пресс-служба холдинга.
Проект стартовал в городе в 2014 году. В текущем году запланировано строительство более пяти тысяч объектов, объем работ оценивается в 700 миллионов рублей.
"В 2018 году мы должны построить еще несколько тысяч опор линий наружного освещения города, оснащенных современными энергоэффективными светильниками и адресной системой управления освещения. В частности, реконструкция коснется территории дорожной сети Нижнего Тагила по девяти этапам, в том числе в четырех микрорайонах", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Как отмечает пресс-служба, в результате проведенных за четыре года работ стало десятикратное увеличение освещенности целого ряда объектов. Ранее введенные в эксплуатацию объекты проходят техническое обслуживание с обеспечением максимальной энергоэффективности.
Итогом программы, как ожидается, станет 30-процентное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 45-процентное уменьшение числа происшествий в зонах особой опасности, 68-процентное снижение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.